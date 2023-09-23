السباحان فاليري ترزي ويزن البواب يحظيان بشرف رفع علم فلسطين في افتتاح الأسياد اليوم

وترتدي فاليري ترزي خلال حملها العلم في مقدمة طابور البعثة الفلسطينية، الثوب الفلسطيني التقليدي، مطرزا بعلم فلسطين من تصميم مي سلامة.

وينطلق حفل الافتتاح في الثامنة مساءً بتوقيت الصين، الثالثة عصرا بتوقيت فلسطين، بحضور رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينج، وعدد من رؤساء دول العالم، وكبار الشخصيات العامة والرياضية، وذلك في الملعب الأولمبي بهانجتشو "بيج لوتوس"، بسعة تصل إلى 80 ألف متفرج.

وكانت ترزي قد ظفرت مؤخرا بذهبيتين وثلاث فضيات وبرونزية في دورة الألعاب العربية الأخيرة في الجزائر، في حين ظفر يزن البواب بميداليتين ذهبيتين.