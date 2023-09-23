السباحان فاليري ترزي ويزن البواب يحظيان بشرف رفع علم فلسطين في افتتاح الأسياد اليوم

السباحان فاليري ترزي ويزن البواب يحظيان بشرف رفع علم فلسطين في افتتاح الأسياد اليوم
التاريخ
9/23/2023 8:14:32 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
هانغتشو/PNN- سيحظى لاعبا منتخبنا الوطني للسباحة، فاليري ترزي ويزن البواب، بشرف حمل علم دولة فلسطين، اليوم السبت، في حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية الـ19، التي تنطلق رسميا، بمشاركة 12 ألف رياضي من 45 دولة، يشاركون في 40 رياضة.
وترتدي فاليري ترزي خلال حملها العلم في مقدمة طابور البعثة الفلسطينية، الثوب الفلسطيني التقليدي، مطرزا بعلم فلسطين من تصميم مي سلامة.
وينطلق حفل الافتتاح في الثامنة مساءً بتوقيت الصين، الثالثة عصرا بتوقيت فلسطين، بحضور رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينج، وعدد من رؤساء دول العالم، وكبار الشخصيات العامة والرياضية، وذلك في الملعب الأولمبي بهانجتشو "بيج لوتوس"، بسعة تصل إلى 80 ألف متفرج.
وكانت ترزي قد ظفرت مؤخرا بذهبيتين وثلاث فضيات وبرونزية في دورة الألعاب العربية الأخيرة في الجزائر، في حين ظفر يزن البواب بميداليتين ذهبيتين.
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