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السباحان فاليري ترزي ويزن البواب يحظيان بشرف رفع علم فلسطين في افتتاح الأسياد اليوم

9/23/2023 8:14:32 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) هانغتشو/PNN- سيحظى لاعبا منتخبنا الوطني للسباحة، فاليري ترزي ويزن البواب، بشرف حمل علم دولة فلسطين، اليوم السبت، في حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية الـ19، التي تنطلق رسميا، بمشاركة 12 ألف رياضي من 45 دولة، يشاركون في 40 رياضة.

وترتدي فاليري ترزي خلال حملها العلم في مقدمة طابور البعثة الفلسطينية، الثوب الفلسطيني التقليدي، مطرزا بعلم فلسطين من تصميم مي سلامة.

وينطلق حفل الافتتاح في الثامنة مساءً بتوقيت الصين، الثالثة عصرا بتوقيت فلسطين، بحضور رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينج، وعدد من رؤساء دول العالم، وكبار الشخصيات العامة والرياضية، وذلك في الملعب الأولمبي بهانجتشو "بيج لوتوس"، بسعة تصل إلى 80 ألف متفرج.

وكانت ترزي قد ظفرت مؤخرا بذهبيتين وثلاث فضيات وبرونزية في دورة الألعاب العربية الأخيرة في الجزائر، في حين ظفر يزن البواب بميداليتين ذهبيتين.

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