إعــــــــــلان عن قطع التيار الكهربائي عن مناطق بمحافظة رام الله

إعــــــــــلان عن قطع التيار الكهربائي عن مناطق بمحافظة رام الله
التاريخ
9/23/2023 8:14:32 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
رام الله/PNN- أعلنت شركة كهرباء محافظة القدس عن قطع التيار الكهربائي يوم الاثنين الموافق 25/9/2023 من الساعة الثامنة والنصف صباحاً وحتى الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر، عن المناطق التالية في محافظة رام الله:
أجزاء من قرية بيتين وتشمل: قاعة الديوان والمجاورين، منشار الطويل والمجاورين، عين يبرود، كسارات الطريفي – دير دبوان، سلواد، يبرود
وأوضحت الشركة ان هذا الاجراء ناتج عن قيامها بأعمال غسيل وصيانة خطوط الضغط العالي المزودة
لتلك المناطق.
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