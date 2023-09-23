إعــــــــــلان عن قطع التيار الكهربائي عن مناطق بمحافظة رام الله

أجزاء من قرية بيتين وتشمل: قاعة الديوان والمجاورين، منشار الطويل والمجاورين، عين يبرود، كسارات الطريفي – دير دبوان، سلواد، يبرود

وأوضحت الشركة ان هذا الاجراء ناتج عن قيامها بأعمال غسيل وصيانة خطوط الضغط العالي المزودة

لتلك المناطق.



