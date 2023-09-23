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إعــــــــــلان عن قطع التيار الكهربائي عن مناطق بمحافظة رام الله

9/23/2023 8:14:32 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- أعلنت شركة كهرباء محافظة القدس عن قطع التيار الكهربائي يوم الاثنين الموافق 25/9/2023 من الساعة الثامنة والنصف صباحاً وحتى الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر، عن المناطق التالية في محافظة رام الله:

أجزاء من قرية بيتين وتشمل: قاعة الديوان والمجاورين، منشار الطويل والمجاورين، عين يبرود، كسارات الطريفي – دير دبوان، سلواد، يبرود

وأوضحت الشركة ان هذا الاجراء ناتج عن قيامها بأعمال غسيل وصيانة خطوط الضغط العالي المزودة
لتلك المناطق.


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