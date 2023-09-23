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مستخلص السبانخ يسرّع شفاء جروح السكري

9/23/2023 8:00:11 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قالت دراسة جديدة إن مستخلص عناصر في السبانخ، يمكن أن يعزز شفاء الجروح التي يعاني منها المرضى بالسكري.

تأكدت التئام الجروح خلال تجربة مختبرية على الحيوانات، وتبين أن الغلوتامين الموجود في السبانخ يلعب دوراً في علاج قرحة السكري التي يعاني منها 15% من المرضى بالسكري.

ووفق النتائج التي نشرها "مديكال نيوز توداي"، يحتاج الغلوتامين والكولاجين إلى الزنك ليعملا على التئام الجروح، والزنك عنصر متوفر في السبانخ أيضاً.

وأشارت الدراسة إلى أهمية فيتامينات سي، وإي، وك، والمواد الكيميائية النباتية في السبانخ، لأنها تعزّز تكوين الكولاجين ونمو الخلايا.

وقالت الدراسة إن بإمكان المريض بالسكري تناول السبانخ بأمان، فهو طعام خفيف، لا يرفع نسبة السكر في الدم، إلى جانب الفائدة المحتملة لاستخلاص مركبات من السبانخ تستخدم في علاج قرحة السكري.

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