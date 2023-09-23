الجوازات السعودية تقدم ختماً خاصاً لليوم الوطني الـ93

وتأتي هذه المبادرة ضمن برامج الاحتفال مع المسافرين المغادرين والقادمين عبر المنافذ الدولية للمملكة، حيث تختم به جوازاتهم توثيقاً ورمزاً لليوم الوطني، وتظل ذكرى جميلة بوجود الختم على جوازات السفر.

وتحتفل السعودية باليوم الوطني، حيث يُمثل مناسبة عظيمة تتجدد ذكراها في قلوب السعوديين، بستلهمون منها في كل عام مراحل تقدم الوطن الشامخ وتوحيده على يد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود، باني هذه الدولة العظيمة والتي رسّخت ركائز وقيم العدل والمساواة وتحكيم الشريعة الإسلامية في كافة شؤونها، لتُصبحَ اليوم قوة إقليمية وعالمية في شتى الأصعدة، تسير بخُطى واثقة نحو مستقبلٍ مشرق تتحقق عبره التطلعات الطموحة.



