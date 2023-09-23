ولي العهد يحضر مأدبة غداء أقامها الرئيس الصيني على شرف المدعوين لحضور افتتاح الألعاب الأولمبية

ولي العهد يحضر مأدبة غداء أقامها الرئيس الصيني على شرف المدعوين لحضور افتتاح الألعاب الأولمبية
التاريخ
9/23/2023 7:17:29 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) حضر سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، ظهر اليوم، مأدبة الغداء المقامة من قِبَل الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية على شرف أصحاب الجلالة والفخامة والمدعوين لحضور حفل الافتتاح للدورة الـ19 للألعاب الأولمبية الآسيوية والمنعقدة في مدينة هانغتشو الصينية.
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