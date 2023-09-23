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ولي العهد يحضر مأدبة غداء أقامها الرئيس الصيني على شرف المدعوين لحضور افتتاح الألعاب الأولمبية

9/23/2023 7:17:29 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) حضر سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، ظهر اليوم، مأدبة الغداء المقامة من قِبَل الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية على شرف أصحاب الجلالة والفخامة والمدعوين لحضور حفل الافتتاح للدورة الـ19 للألعاب الأولمبية الآسيوية والمنعقدة في مدينة هانغتشو الصينية.

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