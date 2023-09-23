أساليب طبيعية لتخفيف أعراض نزلات البرد لدى الأطفال

أساليب طبيعية لتخفيف أعراض نزلات البرد لدى الأطفال
التاريخ
9/23/2023 7:14:39 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - من الطبيعي أن يتعرض الأطفال في سن المدرسة لنزلات البرد من 8 إلى 12 مرة في السنة.
الأعراض الشائعة لنزلات البرد هي السعال أو الحمى أو عدم الرغبة في الاستمتاع بلعبته المفضلة.
وفيما يلي بعض العلاجات المنزلية المفيدة التي تساعد في علاج نزلات البرد، بحسب المركز الاتحادي الألماني للتوعية الصحية.
العسل لعلاج السعال
للعسل أهمية كبيرة في تخفيف السعال، ويعتبر من العلاجات المنزلية التي لا تحتاج إلى الكثير من إقناع الأهل. وأشار المركز الاتحادي للتوعية الصحية إلى أن هناك أدلة عملية على أن العسل يساعد في علاج السعال الحاد لدى الأطفال.
لكن لا توجد معلومات عن الكمية المناسبة من العسل أو الأنواع المفضلة، لذلك يجب على الآباء تجربة ذلك. وشدد المركز الألماني على أن العسل غير مناسب للأطفال الرضع أقل من 12 شهرا، لأن العسل قد يحتوي على جراثيم قد تهدد حياتهم.
محلول ملحي لعلاج نزلات البرد
ونصح المركز الاتحادي للتوعية الصحية باستخدام المحاليل المحلية لعلاج نزلات البرد. يمكن تحضير قطرات الأنف في المنزل عن طريق إذابة جرام واحد من ملح الطعام في 100 ملليلتر من الماء.
يتم تقطير هذا المحلول في أنف الأطفال ويساعد على تقليل تورم الأغشية المخاطية في الأنف، حتى يتمكن الطفل من التنفس بشكل أفضل.
الكمادات الفاترة لعلاج الحمى
تساعد الكمادات الفاترة على ربلة الساق على تبريد الجسم وتخفيف الحمى. يمكن استخدام مناشف قماشية كبيرة الحجم، ويفضل أن تكون مصنوعة من القطن أو الكتان. ونبه المركز الألماني إلى أن الكمادات يجب أن تكون باردة جدا، ولكن يجب ترطيب الكمادات بالماء الفاتر، ثم عصرها، ثم لفها حول ربلة الساق. الساق.
وأوضح المركز الاتحادي للتوعية الصحية أن الكمادات المبللة تتكون من ثلاث طبقات، حيث يجب على الوالدين وضع قطعة قماش قطنية جافة فوق المنشفة المبللة، ثم تغطيتها بقطعة قماش أكثر سمكا أو استخدام وشاح لهذا الغرض.
يجب أن تبقى الكمادات على الساق حتى تصبح دافئة مثل درجة حرارة الجسم. يجب إزالة الكمادات بعد 10 دقائق حتى لا يصاب الأطفال الصغار بالبرد الشديد. بالنسبة للأطفال الأكبر سنًا، يمكن أن تبقى الكمادات لمدة تتراوح بين 20 إلى 30 دقيقة.
وشدد المركز الألماني على عدم استخدام الكمادات الفاترة إذا كان الطفل يعاني من قشعريرة أو برودة في القدمين.
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