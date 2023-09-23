أساليب طبيعية لتخفيف أعراض نزلات البرد لدى الأطفال

الأعراض الشائعة لنزلات البرد هي السعال أو الحمى أو عدم الرغبة في الاستمتاع بلعبته المفضلة.

وفيما يلي بعض العلاجات المنزلية المفيدة التي تساعد في علاج نزلات البرد، بحسب المركز الاتحادي الألماني للتوعية الصحية.

العسل لعلاج السعال

للعسل أهمية كبيرة في تخفيف السعال، ويعتبر من العلاجات المنزلية التي لا تحتاج إلى الكثير من إقناع الأهل. وأشار المركز الاتحادي للتوعية الصحية إلى أن هناك أدلة عملية على أن العسل يساعد في علاج السعال الحاد لدى الأطفال.

لكن لا توجد معلومات عن الكمية المناسبة من العسل أو الأنواع المفضلة، لذلك يجب على الآباء تجربة ذلك. وشدد المركز الألماني على أن العسل غير مناسب للأطفال الرضع أقل من 12 شهرا، لأن العسل قد يحتوي على جراثيم قد تهدد حياتهم.

محلول ملحي لعلاج نزلات البرد

ونصح المركز الاتحادي للتوعية الصحية باستخدام المحاليل المحلية لعلاج نزلات البرد. يمكن تحضير قطرات الأنف في المنزل عن طريق إذابة جرام واحد من ملح الطعام في 100 ملليلتر من الماء.

يتم تقطير هذا المحلول في أنف الأطفال ويساعد على تقليل تورم الأغشية المخاطية في الأنف، حتى يتمكن الطفل من التنفس بشكل أفضل.

الكمادات الفاترة لعلاج الحمى

تساعد الكمادات الفاترة على ربلة الساق على تبريد الجسم وتخفيف الحمى. يمكن استخدام مناشف قماشية كبيرة الحجم، ويفضل أن تكون مصنوعة من القطن أو الكتان. ونبه المركز الألماني إلى أن الكمادات يجب أن تكون باردة جدا، ولكن يجب ترطيب الكمادات بالماء الفاتر، ثم عصرها، ثم لفها حول ربلة الساق. الساق.

وأوضح المركز الاتحادي للتوعية الصحية أن الكمادات المبللة تتكون من ثلاث طبقات، حيث يجب على الوالدين وضع قطعة قماش قطنية جافة فوق المنشفة المبللة، ثم تغطيتها بقطعة قماش أكثر سمكا أو استخدام وشاح لهذا الغرض.

يجب أن تبقى الكمادات على الساق حتى تصبح دافئة مثل درجة حرارة الجسم. يجب إزالة الكمادات بعد 10 دقائق حتى لا يصاب الأطفال الصغار بالبرد الشديد. بالنسبة للأطفال الأكبر سنًا، يمكن أن تبقى الكمادات لمدة تتراوح بين 20 إلى 30 دقيقة.

وشدد المركز الألماني على عدم استخدام الكمادات الفاترة إذا كان الطفل يعاني من قشعريرة أو برودة في القدمين.