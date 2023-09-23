إسرائيل تستبدل حل الدولتين بحل الأربع دول بقلم : د .محمود الفروخ

لقد أصبح حل الدولتين مستحيلا أو بعيد المنال في ظل مصادرة الاف الدونمات من أراضي المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية (الدولة الفلسطينية العتيدة) من قبل الاحتلال الاسرائيلي والمستوطنين المتطرفين ، وكذلك تسارع وتيرة بناء وتوسيع المستوطنات والاستيطان الاسرائيلي، خصوصا في المنطقة المصنفة "ج" التي تسارع حكومة بنيامين نتنياهو وأقطابها المتطرفين من أمثال ايتمار بن غفير وبتسلئيل سموتيرتش الى سرقة ومصادرة ما تبقى من هذا الاراضي ، ناهيك عن مواصلة الحكومة الاسرائيلية الحالية لسياساتها العنصرية والابارتهايدية المتمثلة في هدم البيوت والاخطارات بالهدم والمصادرات لأغراض المحميات الطبيعية وما يسمى اراضي الدولة والشوارع الالتفافية الاستيطانية ومزارع ابقار وأغنام المستوطنين المتزمتين في البؤر الاستيطانية العشوائية...الخ ، كل ذلك أسقط برأيي حلم " الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام ٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية " . أي حل الدولتين ، اضافة الى أن حل الدولة الواحدة ثنائية القومية من المستحيل أن تقبله أي حكومة في ظل نظام ودولة عنصرية كإسرائيل تسعى لطرد ما تبقى لديها من فلسطينيين داخل الاراضي المحتلة عام ٤٨ وفرض سياسة وصفة يهودية الدولة عليها .

وبالتالي فاذا أمعنا النظر في الوقائع على الارض فان المعطيات تشير الى ان اسرائيل وبعد اسقاطها لحل الدولتين من أجنداتها السياسية والتفاوضية فإنها ماضية الى تطبيق "حل الدول الاربع" ما بين البحر والنهر كبديل عن حل الدولتين أولا وكفرض أمر واقع جديد على الارض استباقا لأي مفاوضات مستقبلية من شأنها اعطاء حتى ما تبقى من فتات للفلسطينيين ثانيا. والاربع دول هي على النحو الاتي :

-دولة غزة : وهي قائمة منذ " ١٦عاما" وولدت بفعل الانقسام البغيض بين أخوة الدم الفلسطيني وعلى أيدي الفلسطينيين أنفسهم دون تعب أوعناء من اسرائيل وتسيطر عليها حركة "حماس"، وهي محاصرة وتتحكم اسرائيل بجميع منافذها البرية والبحرية والجوية .

-دولة رام الله " دولة السلطة الفلسطينية" : وهي عبارة عن كنتونات غير متواصلة جغرافيا و تقطع أوصالها حواجز عسكرية اسرائيلية ، والسيادة فيها منقوصة ومرتبطة بإسرائيل اقتصاديا وأمنيا، وتسيطر عليها حركة "فتح" منذ انشاء السلطة عام ٩٤ بعد توقيع اتفاق أوسلو وفيها مقار ووزارات السلطة .

-دولة اسرائيل " تل أبيب" : وحدودها هي الاراضي التي احتلتها اسرائيل عام ٤٨ ويسيطرعليها العلمانيون من اليهود أو اليسار غير المتدينين وفيها مؤسسات دولة الاحتلال وكافة تناقضات اسرائيل اجتماعيا .

-دولة المستوطنين المتطرفين اليهود بالضفة الغربية : وهي تجمع كافة المستوطنين الذين يقطنون في المستوطنات الاسرائيلية الجاثمة على أراضي المواطنين بالضفة ويسيطر عليها غلاة المتطرفين اليهود أو الصهيونية الدينية ، ويبلغ عدد سكان هذه الدولة الوليدة بفعل التراخي السياسي والدبلوماسي الفلسطيني من جهة وكذلك بفعل جنوح الحكومات والمواطنين الاسرائيليين "اليهود" نحو التطرف واليمين من الجهة الاخرى، أكثر من نصف مليون مستوطن حاليا ويسكنون في مئات المستوطنات والبؤر الاستيطانية التي تتمدد كالسرطان داخل الجسم والهيكل الجغرافي للضفة الغربية ، نتيجة المخططات الاسرائيلية وآخرها كان المخطط الذي كشف عنه رئيس المجلس الإقليمي لمستوطنات "السامرة"، يوسي داغان، لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، والذي يشمل زيادة عدد المستوطنين بالضفة إلى مليون مستوطن في العام 2050،



يشمل المخطط إقامة "مدن" اسرائيلية جديدة، ومناطق صناعية، ومستشفيات ، وسكة حديد ومطار، وتوسيع عدد من المستوطنات وتحويلها إلى "مدن"، ومد سكك حديد باتجاه وسط وشمال وجنوب إسرائيل، وتوسيع الشوارع الالتفافية الاستيطانية ، وإقامة مراكز طبية وجامعات، ومراكز ثقافية لاسيما في شمال الضفة الغربية التي بات الاستيطان ينهشها بشراسة غير معهودة أكثر من أي وقت مضى .

