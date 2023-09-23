الشرطة المجتمعية تزور مدارس وتلقي محاضرات توعوية في مادبا
التاريخ
9/23/2023 7:12:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نفذت الشرطة المجتمعية في مديرية شرطة مادبا عدة لقاءات تخص المجتمع المحلي والمدارس لنشر الوعي والثقافة الامنية من خلال مختصين وايصال رسائل توعوية عن المدرسة الامنة شرطيا .
حيث زارت الشرطة المجتمعية مدرسة اسماء بنت ابي بكر ومدرسة مادبا المهنية للبنين التابعة لمديرية تربية مادبا وتم القاء محاضرات توعوية تخص الطلاب عن المدرسة الامنة وعن الثقافة الامنية والشرطية .
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