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الأسير كايد الفسفوس يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ52 في سجون الاحتلال

9/23/2023 7:12:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يواصل الأسير كايد الفسفوس (34 عاما) من بلدة دورا جنوب الخليل، إضرابه عن الطعام لليوم ال52، لاعتقاله الإداري التعسفي.
قال نادي الأسير، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل تعنته ورفضه الاستجابة لمطلب المعتقل الإداري كايد الفسفوس (34 عاما) من بلدة دورا جنوب الخليل، والمضرب عن الطعام منذ (52 يوما)، رفضا لاعتقاله الإداري التعسفي.
وأوضح نادي الأسير، في بيان، صدر اليوم السبت، أن إدارة سجون الاحتلال تواصل تعنتها ورفضها الاستجابة لمطلب الفسفوس (34 عاما)، حيث نقلت الفسفوس أول أمس من زنازين سجن (النقب الصحراوي)، إلى زنازين سجن (عسقلان)، حيث تشكل عمليات النقل جزءا من الإجراءات التنكيلية، التي تتعمد استخدامها بحق المضربين بهدف إنهاكهم جسديا.
وتابع أن عملية نقل الفسفوس بعد أن تجاوز الـ50 يوما على إضرابه، إلى الزنازين بدلا من مستشفى "مدني"، رسالة إلى أن الاحتلال ماضٍ في عملية انتقام ممنهجة بحقه.

وفا


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