الأسير كايد الفسفوس يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ52 في سجون الاحتلال

الأسير كايد الفسفوس يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ52 في سجون الاحتلال
التاريخ
9/23/2023 7:12:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - يواصل الأسير كايد الفسفوس (34 عاما) من بلدة دورا جنوب الخليل، إضرابه عن الطعام لليوم ال52، لاعتقاله الإداري التعسفي.
قال نادي الأسير، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل تعنته ورفضه الاستجابة لمطلب المعتقل الإداري كايد الفسفوس (34 عاما) من بلدة دورا جنوب الخليل، والمضرب عن الطعام منذ (52 يوما)، رفضا لاعتقاله الإداري التعسفي.
وأوضح نادي الأسير، في بيان، صدر اليوم السبت، أن إدارة سجون الاحتلال تواصل تعنتها ورفضها الاستجابة لمطلب الفسفوس (34 عاما)، حيث نقلت الفسفوس أول أمس من زنازين سجن (النقب الصحراوي)، إلى زنازين سجن (عسقلان)، حيث تشكل عمليات النقل جزءا من الإجراءات التنكيلية، التي تتعمد استخدامها بحق المضربين بهدف إنهاكهم جسديا.
وتابع أن عملية نقل الفسفوس بعد أن تجاوز الـ50 يوما على إضرابه، إلى الزنازين بدلا من مستشفى "مدني"، رسالة إلى أن الاحتلال ماضٍ في عملية انتقام ممنهجة بحقه.
وفا
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