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مبابي ورودريغو.. صفقة ريال مدريد

9/23/2023 7:12:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت صحيفة ديفينسا سنترال الإسبانية أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز يضع كل الاحتمالات بالنسبة للتعاقد مع كيليان مبابي عقب نهاية الموسم الحالي.


ذكرت الصحيفة أن بيريز يعلم أن تكلفة التعاقد مع نجم باريس سان جيرمان ستكون مرتفعة جداً لذلك يفكر في الاستغناء عن أحد نجوم الفريق حتى يتمكن من إتمام الصفقة.
وقالت إن "وصول الدولي الفرنسي إلى سانتياغو برنابيو سيتسبب في رحيل لاعب مهم من الفريق"، مشيرة إلى أن طريقة لعب "الميرنغي" تعتمد على لاعبين أساسين في الهجوم أحدهما محجوز للنجم البرازيلي فينيسيوس جونيور.
وأضافت: "يبرز اسم رودريغو جويس كأحد الخيارات المرشحة لمغادرة الريال في حال تم التوصل إلى اتفاق بشأن التعاقد مع الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان".
وأشارت إلى أن بيريز قد يوافق على رحيل الدولي البرازيلي في حال وصول عرض مادي مناسب لا يقل عن 80 مليون يورو وقد يصل إلى 100 مليون.

ملاعب

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