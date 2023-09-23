مبابي ورودريغو.. صفقة ريال مدريد
التاريخ
9/23/2023 7:12:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أكدت صحيفة ديفينسا سنترال الإسبانية أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز يضع كل الاحتمالات بالنسبة للتعاقد مع كيليان مبابي عقب نهاية الموسم الحالي.
ذكرت الصحيفة أن بيريز يعلم أن تكلفة التعاقد مع نجم باريس سان جيرمان ستكون مرتفعة جداً لذلك يفكر في الاستغناء عن أحد نجوم الفريق حتى يتمكن من إتمام الصفقة.
وقالت إن "وصول الدولي الفرنسي إلى سانتياغو برنابيو سيتسبب في رحيل لاعب مهم من الفريق"، مشيرة إلى أن طريقة لعب "الميرنغي" تعتمد على لاعبين أساسين في الهجوم أحدهما محجوز للنجم البرازيلي فينيسيوس جونيور.
وأضافت: "يبرز اسم رودريغو جويس كأحد الخيارات المرشحة لمغادرة الريال في حال تم التوصل إلى اتفاق بشأن التعاقد مع الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان".
وأشارت إلى أن بيريز قد يوافق على رحيل الدولي البرازيلي في حال وصول عرض مادي مناسب لا يقل عن 80 مليون يورو وقد يصل إلى 100 مليون.
ملاعب
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