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الاتفاق يوافق على انضمام الإنجليزي لينغارد لتدريبات الفريق

9/23/2023 7:12:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن نادي الاتفاق موافقته على انضمام اللاعب الإنجليزي جيسي لينغارد إلى تدريبات الفريق الأول لمدة شهر.
ونشر الاتفاق بيانا عبر منصته في "إكس": وافقت إدارة نادي الاتفاق على توصية لجنة كرة القدم بقبول طلب اللاعب الإنجليزي جيسي لينغارد للانضمام إلى تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وذلك لمدة شهر.
ونشأ لينغارد في أكاديمية مانشستر يونايتد وصولا إلى الفريق الأول واللعب بألوانه في 2014 قبل أن يعار في فترات مختلفة إلى ناديي ديربي كاونتي ووست هام وينتقل بشكل حر إلى نوتنغهام فورست الصيف قبل الماضي ليصبح لاعبا حرا منذ مطلع فترة الانتقالات الماضية.
ويقود المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد نادي الاتفاق وبرفقته عدد من لاعبي الدوري الإنجليزي السابقين مثل جوردان هندرسون وجورجينو فينالدوم وديماراي غراي بالإضافة إلى آخرين من بطولات أوروبية متعددة مثل الأسكتلندي جاك هيندري والفرنسي موسى ديمبلي.

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