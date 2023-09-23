نجوم كرة القدم يحتفلون باليوم الوطني السعودي بطريقة مميزة (فيديو)
التاريخ
9/23/2023 7:12:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - احتفالا باليوم الوطني السعودي الـ93، تزين عدد من نجوم كرة القدم العالميين بالزي السعودي التقليدي.
وظهر النجم البرتغالي لاعب نادي النصر كريستيانو رونالدو وزميله السنغالي ساديو ماني بالزي السعودي، وأديا العرضة السعودية.
كما ارتدى النجم الإنجليزي ومدرب الاتفاق ستيفن جيرارد الزي الوطني في مشاركة منه للشعب السعودي في احتفالاته الوطنية.
وتحتفل المملكة العربية السعودية باليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر من كل عام. وهذا التاريخ يعود إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك المؤسس عبد العزيز الذي قضى بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية
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