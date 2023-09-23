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خلال رحلة الى فرنسا .. ركاب طائرة يصدموا بوفاة سيدة بطريقة غير متوقعة !

9/23/2023 7:12:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- صدم ركاب إحدى الرحلات على متن الخطوط الجوية البريطانية والمتجهة الى فرنسا بوفاة إحدى المسافرات التي تبلغ من العمر 73 عاما بينما ظنوا أنها كانت نائمة طوال الرحلة.
وكانت المرأة قد استقلت رحلة الخطوط الجوية البريطانية رقم 348 من مطار هيثرو إلى مطار مدينة نيس الفرنسية، ولكن يعتقد أنها أصيبت بنوبة قلبية في الجو.


وعقب الهبوط بدأ الركاب في جمع أمتعتهم والاصطفاف استعدادا للنزول، ثم أدركوا أن الراكبة، التي ظنوا أنها كانت نائمة لم تستجب.
وأخبر الركاب المذعورون المضيفات بما يجري وتم الاتصال بسرعة بخدمات الطوارئ، لكن محاولات إنقاذ السيدة باءت بالفشل.


وقال مسؤول في مطار نيس: "يعتقد أن المرأة البالغة من العمر 73 عاما، والتي لم يتم الكشف عن هويتها، أصيبت بنوبة قلبية".


وقالت الخطوط الجوية البريطانية لصحيفة "ديلي ميل": "للأسف، توفي أحد العملاء على متن رحلة جوية من لندن هيثرو إلى نيس، نحن غير قادرين على تقديم أو تأكيد مزيد من التفاصيل حول الراكب".

سكاي نيوز عربية


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