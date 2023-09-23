خلال رحلة الى فرنسا .. ركاب طائرة يصدموا بوفاة سيدة بطريقة غير متوقعة !

خلال رحلة الى فرنسا .. ركاب طائرة يصدموا بوفاة سيدة بطريقة غير متوقعة !
التاريخ
9/23/2023 7:12:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- صدم ركاب إحدى الرحلات على متن الخطوط الجوية البريطانية والمتجهة الى فرنسا بوفاة إحدى المسافرات التي تبلغ من العمر 73 عاما بينما ظنوا أنها كانت نائمة طوال الرحلة.
وكانت المرأة قد استقلت رحلة الخطوط الجوية البريطانية رقم 348 من مطار هيثرو إلى مطار مدينة نيس الفرنسية، ولكن يعتقد أنها أصيبت بنوبة قلبية في الجو.
وعقب الهبوط بدأ الركاب في جمع أمتعتهم والاصطفاف استعدادا للنزول، ثم أدركوا أن الراكبة، التي ظنوا أنها كانت نائمة لم تستجب.
وأخبر الركاب المذعورون المضيفات بما يجري وتم الاتصال بسرعة بخدمات الطوارئ، لكن محاولات إنقاذ السيدة باءت بالفشل.
وقال مسؤول في مطار نيس: "يعتقد أن المرأة البالغة من العمر 73 عاما، والتي لم يتم الكشف عن هويتها، أصيبت بنوبة قلبية".
وقالت الخطوط الجوية البريطانية لصحيفة "ديلي ميل": "للأسف، توفي أحد العملاء على متن رحلة جوية من لندن هيثرو إلى نيس، نحن غير قادرين على تقديم أو تأكيد مزيد من التفاصيل حول الراكب".
سكاي نيوز عربية
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