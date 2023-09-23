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مواجهات قوية .. مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

9/23/2023 7:12:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم السبت 23-9-2023 عددا من المباريات، أبرزها مباراة مانشستر سيتي ونوتينجهام في الدوري الإنجليزي، بالإضافة مباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو في الدوري الإسباني.
بينما يخوض النجم المصري مصطفي محمد مواجهة جديدة مع فريق نانت أمام نظيره لوريان في الدوري الفرنسي.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس × فولهام- الساعة 5 مساء
لوتون تاون× وولفرهامبتون- الساعة 5 مساء
مانشستر سيتى× نوتينجهام فورست- الساعة 5 مساء على قناة Setanta Sports 1 Eurasia HD
برينتفورد× إيفرتون- الساعة 7:30 مساء
بيرنلي× مانشستر يونايتد- الساعة 10 مساء على قناة Setanta Sports 1 Eurasia HD
مواعيد مباريات الدوري الإسباني

جيرونا× ريال مايوركا- الساعة 3 عصرًا
أوساسونا× إشبيلية- الساعة 5:15 مساء
برشلونة× سيلتا فيجو- الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1
ألميريا× فالنسيا- الساعة 10 مساء
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

ميلان× هيلاس فيرونا- الساعة 4 عصرًا على قناة Starz Play App
ساسولو× يوفنتوس- الساعة 7 مساء على قناة Starz Play App
مونزا× لاتسيو- الساعة 9:45 مساء
مواعيد مباريات الدوري الألماني

بايرن ميونخ × بوخوم - الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 5
بوروسيا دورتموند × فولفسبورج- الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 6
يونيون برلين× هوفنهايم- الساعة 4:30 عصرا
بوروسيا مونشنغلادباخ × لايبزيج- الساعة 4:30 عصرا
أوجسبورج× ماينز 05- الساعة 4:30 عصرا
فيردر بريمن× كولن- الساعة 6:30 مساء
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

نانت× لوريان- الساعة 6 مساء
ستاد بريست×ليون- الساعة 10 مساء
مواعيد مباريات الدوري التركي

إسطنبول باشاك شهير× جالاتا سراي- الساعة 8 مساء.

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