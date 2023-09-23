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ارتفاع أسعار الوقود في أوروبا بسبب القيود الروسية

9/23/2023 7:12:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار وقود الديزل في أوروبا بنسبة 5 بالمئة بعد أن فرضت روسيا قيودا مؤقتة على تصدير البنزين والديزل لتحقيق الاستقرار في السوق الروسية، وفقا لصحيفة الغارديان البريطانية.


وبحسب الصحيفة، تجاوز سعر وقود الديزل في السوق الأوروبية ألف دولار للطن.


يشار إلى أن الحكومة الروسية فرضت اعتبارا من 21 كانون الأول الماضي قيودا مؤقتة على تصدير البنزين والديزل لتحقيق الاستقرار في السوق الروسية.


وأوضح النائب الأول لوزير الطاقة الروسي بافيل سوروكين، أنه تم حاليا فرض هذا الحظر إلى أجل غير مسمى، وستعتمد مدته على مدى تشبع السوق ونتائج هذا الإجراء.


وأشارت الحكومة الروسية، إلى أنها قامت بالفعل بزيادة معايير توريد بنزين السيارات ووقود الديزل إلى البورصة، كما نظمت مراقبة يومية لمشتريات الوقود لاحتياجات المنتجين الزراعيين مع التعديل الفوري للكميات.


بترا

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