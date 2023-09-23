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الاتحاد: خلوة اليوم تركز على المنتخبات وتمكين الأندية

9/23/2023 7:12:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعقد الهيئة التنفيذية للاتحاد الأردني لكرة القدم، خلوة، اليوم السبت، تناقش الخطة الاستراتيجية لاتحاد اللعبة لـ 4 أعوام مقبلة وتركز على المنتخبات الوطنية، بحسب نائب رئيس الاتحاد مروان جمعة، مشيرا إلى أن جزءا من الاجتماع سيتطرق إلى "تمكين الأندية".
وقال جمعة، إن الخلوة ستركز على "المنتخبات الوطنية والمنشآت والفئات العمرية" لافتا النظر إلى أن الخلوة ستناقش "تمكين الأندية والمسابقات، وذلك في تصريح للمملكة.
ويتزامن اجتماع الهيئة مع تعليق 8 أندية متنافسة في بطولة دوري المحترفين مشاركتها في المنافسات إلى حين تحقيق مطالبها المالية. وتطالب هذه الأندية بتوفير 200 ألف دينار لكل منها مبلغ بدل رعاية، بحسب كتاب اطلعت "المملكة" عليه.
وحذر اتحاد كرة القدم في كتاب أرسله للأندية، من مغبة الاستمرار في تعليق المشاركة في بطولة الدوري، تحت طائلة تطبيق عقوبات تصل إلى تغريم كل نادٍ بمبلغ 100 ألف دينار، ويهبط إلى دوري الدرجة الأولى استنادا إلى الفقرة 1 من المادة 41 من اللائحة التأديبية الصادرة عن الاتحاد للموسم 2023.
وتشير هذه المادة إلى أنه "إذا أعلن النادي الانسحاب قبل أو أثناء البطولة الملزم الاشتراك بها، أو تغيب دون عذر مقبول يوافق عليه الاتحاد عن أي مباراة من مباريات بطولات الاتحاد الرسمية أو انسحب الفريق من الملعب ولم يعد لإكمال المباراة على الرغم من انتهاء المدة القانونية المقررة من قبل الحكم مع مراعاة صلاحية اللجنة إذا اقتضى الأمر اعتبار النادي المنسحب أو المغيب خاسرا للمباراة بنتيجة (0-3) ما لم تكن النتيجة الفعلية أكبر من ذلك".
وتنص الفقرة 1 على "استبعاد النادي من المسابقة وتشطب كافة نتائجه في البطولة، ويغرم 100 ألف دينار، ويهبط إلى دوري الدرجة الأولى إضافة إلى حجب إيرادات المشاركة المتبقية له عن مشاركة في البطولة التي انسحب منها".
ويتصدر الحسين ترتيب الفرق برصيد 12 نقطة، يليه الوحدات 10، الفيصلي 9، من 4 مواجهات، ثم مغير السرحان 7، الرمثا وسحاب والسلط وشباب الأردن 6، شباب العقبة 5، الجليل والأهلي 4، ومعان أخيرا بنقطتين.

ملاعب

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