رويترز: فيتنام قد تشتري أسلحة أمريكية بما في ذلك مقاتلات إف-16



ووفقا للمعطيات المتوفرة لدى الوكالة، قد تشمل الصفقة توريد طائرات مقاتلة من طراز إف-16.



ونقلت الوكالة عن هؤلاء المسؤولين، أنه قد يتم إبرام الصفقة خلال العام المقبل. وقال مصدر مطلع، إن هذا الأمر "قد يتوج مرحلة جديدة من تعزيز العلاقات بين واشنطن وهانوي.

وذكر أن الصفقة مع فيتنام ستشمل توريد طائرات مقاتلة أمريكية من طراز إف-16 في وقت تواجه فيه حكومة هانوي توترات مع بكين في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.



في سبتمبر الجاري زار الرئيس بايدن فيتنام، بعد مشاركته في قمة مجموعة العشرين التي جرت في الهند.

RT