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رويترز: فيتنام قد تشتري أسلحة أمريكية بما في ذلك مقاتلات إف-16

9/23/2023 7:12:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت وكالة "رويترز"، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تجري مفاوضات حول توريد حزمة كبيرة من الأسلحة إلى فيتنام.


ووفقا للمعطيات المتوفرة لدى الوكالة، قد تشمل الصفقة توريد طائرات مقاتلة من طراز إف-16.


ونقلت الوكالة عن هؤلاء المسؤولين، أنه قد يتم إبرام الصفقة خلال العام المقبل. وقال مصدر مطلع، إن هذا الأمر "قد يتوج مرحلة جديدة من تعزيز العلاقات بين واشنطن وهانوي.
وذكر أن الصفقة مع فيتنام ستشمل توريد طائرات مقاتلة أمريكية من طراز إف-16 في وقت تواجه فيه حكومة هانوي توترات مع بكين في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.


في سبتمبر الجاري زار الرئيس بايدن فيتنام، بعد مشاركته في قمة مجموعة العشرين التي جرت في الهند.

RT

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