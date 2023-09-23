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مغادرة 3121 لاجئا سوريا الأردن إلى بلادهم في 8 أشهر

9/23/2023 7:12:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - غادر 3121 لاجئا سوريا الأردن خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي للعودة إلى بلادهم، وفق بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR).
ووفق بيانات المفوضية، غادر الأردن خلال الشهر الماضي 539 لاجئا عائدين إلى سوريا.
وأفادت بيانات المفوضية الأممية، بعودة 24383 لاجئا سوريا من الأردن ومصر ولبنان وتركيا والعراق إلى سوريا في 2023.

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