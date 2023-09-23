مغادرة 3121 لاجئا سوريا الأردن إلى بلادهم في 8 أشهر

مغادرة 3121 لاجئا سوريا الأردن إلى بلادهم في 8 أشهر
التاريخ
9/23/2023 7:12:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - غادر 3121 لاجئا سوريا الأردن خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي للعودة إلى بلادهم، وفق بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR).
ووفق بيانات المفوضية، غادر الأردن خلال الشهر الماضي 539 لاجئا عائدين إلى سوريا.
وأفادت بيانات المفوضية الأممية، بعودة 24383 لاجئا سوريا من الأردن ومصر ولبنان وتركيا والعراق إلى سوريا في 2023.
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