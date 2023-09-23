مؤتمر لبحث التطور الرقمي وتحديات النظام الكهربائي

مؤتمر لبحث التطور الرقمي وتحديات النظام الكهربائي
التاريخ
9/23/2023 7:12:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -أكد رئيس جمعية "سيجري" الوطنية الأردنية/مدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس أمجد الرواشدة، أهمية مؤتمر "سيجري" الوطنية الأردنية المرتقب عقده أواخر تشرين الثاني المقبل لمناقشة التحديات التي تواجه النظام الكهربائي الأردني والتطور الرقمي السريع وتغير المناخ الذي يشهده العالم.
وقال لدى ترؤسه اجتماع اللجنة التنظيمية للمؤتمر الذي يعقد تحت عنوان (الشبكات الكهربائية المستدامة والرقمنة نحو المستقبل)، إن المؤتمر يوفر فرصة للخبراء والمهندسين لتبادل المعرفة حول الجوانب الفنية والتقنية ومقدمة لأفكار ريادية تنبع منها براءات اختراع المستقبل.
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