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مؤتمر لبحث التطور الرقمي وتحديات النظام الكهربائي

9/23/2023 7:12:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -أكد رئيس جمعية "سيجري" الوطنية الأردنية/مدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس أمجد الرواشدة، أهمية مؤتمر "سيجري" الوطنية الأردنية المرتقب عقده أواخر تشرين الثاني المقبل لمناقشة التحديات التي تواجه النظام الكهربائي الأردني والتطور الرقمي السريع وتغير المناخ الذي يشهده العالم.
وقال لدى ترؤسه اجتماع اللجنة التنظيمية للمؤتمر الذي يعقد تحت عنوان (الشبكات الكهربائية المستدامة والرقمنة نحو المستقبل)، إن المؤتمر يوفر فرصة للخبراء والمهندسين لتبادل المعرفة حول الجوانب الفنية والتقنية ومقدمة لأفكار ريادية تنبع منها براءات اختراع المستقبل.

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