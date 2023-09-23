أحدهما ذو الـ 5 أعوام ..التربية تنعى طفلين

أحدهما ذو الـ 5 أعوام ..التربية تنعى طفلين
التاريخ
9/23/2023 7:12:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نعت وزارة التربية والتعليم طالبين احدهم بصف الروضة والاخر بالصف السابع اليوم السبت .
وكتبت الصفحة الرسمية لموقع التربية والتعليم عبر "فيسبوك" ناعية الطالب محمد الدهامشة بصف الروضة :" ينعى وزير التربية والتعليم والأسرة التَّربويَّة، الطالب (محمد غازي حمد الدهامشة) من صف الروضة في مدرسة أم الوليد الأساسية المختلطة/ مديرية تربية لواء الجيزة .. أسكن الله روحَ الفقيد الجنَّة، وألْهَمَ ذويه الصَّبْر والسلوان .. إنا لله وإنا إليه راجعون"
وفي منشور آخر نعت التربية وفاة الطالب احمد الخوالدة من الصف السابع :"ينعى وزير التربية والتعليم و الأسرة التربوية، الطالب ( أحمد عماد الخوالدة )، من الصف السابع في مدرسة سعد بن أبي وقاص الأساسية للبنين/مديرية تربية لواء بصيرا. أسكن الله روحَ الفقيد الجنَّة، وألْهَمَ ذويه الصَّبْر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون"
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