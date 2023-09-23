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أحدهما ذو الـ 5 أعوام ..التربية تنعى طفلين

9/23/2023 7:12:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نعت وزارة التربية والتعليم طالبين احدهم بصف الروضة والاخر بالصف السابع اليوم السبت .

وكتبت الصفحة الرسمية لموقع التربية والتعليم عبر "فيسبوك" ناعية الطالب محمد الدهامشة بصف الروضة :" ينعى وزير التربية والتعليم والأسرة التَّربويَّة، الطالب (محمد غازي حمد الدهامشة) من صف الروضة في مدرسة أم الوليد الأساسية المختلطة/ مديرية تربية لواء الجيزة .. أسكن الله روحَ الفقيد الجنَّة، وألْهَمَ ذويه الصَّبْر والسلوان .. إنا لله وإنا إليه راجعون"

وفي منشور آخر نعت التربية وفاة الطالب احمد الخوالدة من الصف السابع :"ينعى وزير التربية والتعليم و الأسرة التربوية، الطالب ( أحمد عماد الخوالدة )، من الصف السابع في مدرسة سعد بن أبي وقاص الأساسية للبنين/مديرية تربية لواء بصيرا. أسكن الله روحَ الفقيد الجنَّة، وألْهَمَ ذويه الصَّبْر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون"

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