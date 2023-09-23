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تزامنا مع اليوم الوطني السعودي.. تصريح لافت لرونالدو!

9/23/2023 6:13:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعرب نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن حبه للملكة العربية السعودية، معتبرا أن شعب المملكة "طيب ويحب كرة القدم".
وقال رونالدو، قائد فريق النصر الأول لكرة القدم، إن فريقه قدم مباراة قوية أمام منافس قوي، وذلك بعد الفوز بنتيجة (4-3) على الأهلي في مواجهة كلاسيكو جولة "نحلم ونحقق" على ملعب الأول بارك أمس الجمعة.
ولفت رونالدو في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة إلى أن "المباراة كانت قوية من الفريقين، والأهلي يمتلك لاعبين على مستوى عال".
وعن تسجيله ثنائية في فوز الفريق، واعتلائه صدارة الهدافين، قال رونالدو: "أحب اللعب، وأستمتع بكرة القدم، ولكن المهم عندي هو فوز الفريق".
وفي سؤال عن احتفاله باليوم الوطني أجاب رونالدو: "كما قلت سابقا، أنا أحب هذا البلد الجميل، وأنا سعيد هنا"، مضيفا: "الناس هنا طيبون، ويحبون كرة القدم. الدوري تطور، وأصبح هناك لاعبون من طراز عال. سأسعى لتقديم الكثير، فهذا الشعب يستحق المزيد".

وظهر رونالدو خلال المباراة وهو يحتفل بهدفه بتأديته رقصة العرضة السعودية بالتزامن مع احتفال السعودية بـ"اليوم الوطني السعودي" الـ93.

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