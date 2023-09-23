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تحذير هام لمستخدمي ايفون .. ثغرة امنية عليك تحديثها

9/23/2023 6:13:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حذر مجلس الأمن السيبراني الإماراتي من وجود ثغرات أمنية في منتجات أبل .
وكشف أنه رصد ثلاث ثغرات أمنية في منتجات أبل، تستهدف أجهزة ايفون 8 وما بعدها، وأيباد ميني الجيل الخامس والأحدث، وأجهزة ماك نظام macOS Monterey وما بعدها، وساعة أبل من الإصدار 4 والأحدث.


ونصح الأمن السيبراني في الامارات بتحديث الأجهزة لضمان الحماية الكاملة.


وقال الأمن السيبراني في حسابه على منصة " إكس"" رصد ثلاث ثغرات أمنية في منتجات أبل، تستهدف أجهزة ايفون 8 وما بعدها، وأيباد ميني الجيل الخامس والأحدث، وأجهزة ماك نظام macOS Monterey وما بعدها، وساعة أبل من الإصدار 4 والأحدث.. ننصح في مجلس الأمن السيبراني بتحديث أجهزتكم لضمان الحماية الكاملة".

البيان


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