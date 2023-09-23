تحذير هام لمستخدمي ايفون .. ثغرة امنية عليك تحديثها



ونصح الأمن السيبراني في الامارات بتحديث الأجهزة لضمان الحماية الكاملة.



وقال الأمن السيبراني في حسابه على منصة " إكس"" رصد ثلاث ثغرات أمنية في منتجات أبل، تستهدف أجهزة ايفون 8 وما بعدها، وأيباد ميني الجيل الخامس والأحدث، وأجهزة ماك نظام macOS Monterey وما بعدها، وساعة أبل من الإصدار 4 والأحدث.. ننصح في مجلس الأمن السيبراني بتحديث أجهزتكم لضمان الحماية الكاملة".



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