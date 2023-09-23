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اتحاد جدة يحبط محاولات جوارديولا مع بيلينجهام

9/23/2023 6:13:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف تقرير صحفي إسباني اليوم السبت، عن محاولة فاشلة أجراها بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، لمنع جود بيلينجهام، نجم بوروسيا دورتموند السابق، من التوقيع لريال مدريد، في الميركاتو.
وقالت شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، إن جوارديولا ويورجن كلوب، مدرب ليفربول، حاولا منع بيلينجهام من الانتقال لريال مدريد حتى اللحظات الأخيرة من الصفقة.


وأشارت إلى أن جوارديولا حاول "دون جدوى" إقناع جود بيلينجهام بالتوقيع للسيتي، حيث قال له وقتها: "لا تذهب إلى مدريد.. بنزيما هناك.. سيكون أمامك الوقت الكافي (للانتقال مستقبلا إلى الريال)".

ملاعب

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