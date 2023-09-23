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زائر خفيف يمنح بايرن ميونخ فرصة اقتناص صدارة البوندسليجا

9/23/2023 6:13:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يعود بايرن ميونخ لاستكمال مشواره في الدوري الألماني، اليوم السبت، عند استقبال بوخوم على ملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات الجولة الخامسة.
المباراة تأتي بعد فوز بايرن ميونخ المثير على مانشستر يونايتد (4-3) الأسبوع الماضي، في افتتاح دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
ويدخل بايرن، اللقاء وهو في المركز الثالث برصيد 10 نقاط، وعينه على الفوز للانقضاض على الصدارة مؤقتا، أملا في تعثر باير ليفركوزن لاحقا.

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