ميس الورد و Ibmedia تطلقان أكاديمية للرياضات الإلكترونية بدعم من زين



وتهدف الأكاديمية إلى رعاية وتنمية المواهب الأردنية والعربية، وتوفير تدريب شامل مصمم خصيصاً للمواهب التي ستقود المشهد في مجال الرياضات الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط، للاستفادة من الإمكانات الهائلة لهذا القطاع الواعد، وذلك عبر دورات تدريبية متنوعة ما بين وجاهية وأخرى عن بعد عبر تقنيات الاتصال المرئي، تُتيح للمنخرطين بها اكتساب مهارات جديدة في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية وتنميتها، بالإضافة إلى التعرّف على الأساسيات النظرية والبرمجيات المتخصصة لتصميم الألعاب وتطويرها، لتوفير تجربة تعليمية متكاملة للمستفيدين، انطلاقاً من رسالة الأكاديمية الرامية إلى تنمية مهارات الشباب في هذا المجال من خلال منهاج شامل تم إقراره من قبل خبراء ومتخصصين.



ويتمثّل دعم شركة زين وعبر مركزها للرياضات الإلكترونية Zain eSports Jo بتمكين طلاب الأكاديمية من اكتساب الخبرة التي يمتلكها الفريق المختص القائم بأعمال مركز زين للرياضات الإلكترونية، وتعزيز معرفتهم العملية والعلمية، إلى جانب إثراء مواهبهم وتنميتها، في إطار جهود المركز منذ تأسيسه لرفد هذا القطاع وتأهيل المواهب الأردنية وتنميتها.



ويشتمل المنهاج المعتمد في الأكاديمية على تدريب نظري وعملي بواقع 30 ساعة تدريبية مكثفة تُعقد تحت إشراف مختصين وخبراء بهذا المجال، حول إدارة الرياضات الإلكترونية، تتناول عدّة محاور كتطور القطاع، وممثلي القطاع، واستراتيجيات العمل التي يتضمنها القطاع، وخطوات تنظيم البطولات والفعاليات التي تتعلق بالقطاع، سيكتسب من خلالها المنخرطون بالدورة المعارف الأساسية والنظرية والخبرة العملية، بالإضافة إلى فهم تحديات القطاع والتغلّب عليها من خلال إيجاد الحلول، كما سيتم إمداد الطلاب بالمهارات اللازمة لاستكشاف الفُرص المتنوعة والمتعددة التي يمتلكها قطاع الرياضات والألعاب الإلكترونية، التي ستخوّلهم بعد تخرّجهم تولي مناصب وأدوار قيادية لإدارة قطاع الرياضات والألعاب الإلكترونية الذي يتسم بالحيوية والتنافسية العالية.



وأكّد نور خريس، الرئيس التنفيذي لشركة ميس الورد بأن إطلاق الأكاديمية في المملكة يُمثل خطوة رئيسية تعكس التزام الأكاديمية بالمساهمة في ترسيخ مكانة المملكة كنقطة انطلاق مركزية تعمل على تصدير الموهوبين والمبدعين في هذا المجال، بالإضافة إلى تنمية المواهب المحلية الناشئة وتسليحها بالمعرفة والمهارات الواجب توافرها لتمتلك القدرة على المنافسة عالمياً، مضيفاً بأن الأكاديمية تسعى لتزويد الطلاب بكافة الأدوات والأفكار اللازمة للتغلّب على التحديات التي تواجه إدارة الرياضات والألعاب الإلكترونية وتحقيق النجاحات، وتحت إشراف وتوجيه البروفيسور فرانك سلوكا الذي يتمتع بالاحترافية بهذا المجال، والذي يعمل على استكشاف القطاع أكاديمياً وتقنياً."



من جهته أعرب فرانك سلوكا، الرئيس التنفيذي لشركة ibMedia”" عن سعادته بقوله:" إن إطلاق أكاديمية إدارة الرياضات الإلكترونية في المملكة يمثل خطوة أساسية لتطوير قطاع الرياضات الإلكترونية، ويسهم بوضع الأردن في مصاف الدول المتميزة في هذا القطاع، في ظل النمو المتسارع الذي يشهده القطاع عالمياً، مؤكداً ضرورة دعم المواهب الناشئة وتسليحها بالمهارات اللازمة للنجاح في هذا القطاع، لا سيما وأن الأكاديمية ستعمل على تشكيل وتكوين فريق قادة المستقبل في مجال الرياضات الإلكترونية ."



وتتمتع الأكاديمية ببنية تحتية ومرافق تعليمية متطورة ضمن بيئة تعليمية تتمتع بالديناميكية، ليستفيد الطلبة من خبرات خبراء القطاع وضمان أقصى درجات التوجيه والإرشاد الشخصي طوال فترة التدريب، إذ تتعاون الأكاديمية مع كُبريات الشركات العالمية العاملة في مجال الرياضات الإلكترونية وخبراء القطاع، وعدد كبير من لاعبي الرياضات الإلكترونية المحترفين، بهدف إثراء التجربة التعليمية للطلبة، حيث سيتمكّن الراغبون بالتسجيل في الأكاديمية من تقديم طلب عبر زيارة الموقع الإلكتروني: