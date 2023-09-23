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بيان صادر عن وزارة التنمية الاجتماعية

9/23/2023 6:13:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، إن لغة الإشارة ليست مجرد وسيلة للتواصل، بل هي نظام لغوي ذو ثراء وتعقيد يعبر عن الثقافة والهوية لمجتمعات الصم وهي وسيلة حية وفعالة للتواصل والتعبير عن الذات وهذا ما يجعلها أكثر من مجرد لغة.
وأكدت خلال رعايتها الاحتفال باليوم العالمي للغات الإشارة الذي أقامه الاتحاد الأردني للصم، اليوم السبت، بالمركز الثقافي الملكي، أن اليوم العالمي للغات الاشارة الذي يصادف 23 من شهر أيلول من كل عام، يعد مناسبة مهمة للتأكيد على قيمة وأهمية لغة الإشارة وحقوق الأشخاص الصم وهو فرصة نوعية لدعم وحماية الهوية اللغوية والتنوع الثقافي لجميع الصم ومستخدمي لغة الإشارة الآخرين.
وأشارت إلى أنهم في هذا اليوم، يجتمعون ليعبروا عن دعمهم وتقديرهم للجهود الكبيرة التي يبذلها أفراد مجتمع الصم والبكم في تعزيز التفاهم والشمولية في المجتمعات، وليعبروا عن التزامهم بتعزيز حقوقهم وتوفير الفرص التي يحتاجونها لتحقيق إمكانياتهم الكاملة.

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