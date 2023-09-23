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مستوطنون يعتدون على رعاة الأغنام في المغير شرق رام الله

9/23/2023 6:13:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتدى مستوطنون، اليوم السبت، على رعاة الأغنام في قرية المغير، شرق رام الله.
وأفاد الفلسطيني شحادة أبو عليا في اتصال هاتفي مع "وفا"، بأن عددا من المستوطنين المسلحين، من مستوطنة "شيلو"، اعتدوا عليه، وعلى ابن عمه عاطف، بحماية قوات الاحتلال، أثناء رعيهم للأغنام في أرضهم.
وتتعرض المغير بشكل مستمر لاعتداءات المستوطنين.

وفا


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