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شاهد.. مشاجرة جماعية بين السيدات في حفل زفاف بالسودان تثير الجدل

9/23/2023 6:13:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تم توثيق مقطع فيديو يوثق وقوع مشاجرة جماعية بين عدد من السيدات خلال حفل زفاف في السودان.
ويظهر الفيديو تجمع عدد كبير من السيدات داخل القاعة المخصصة لتناول الطعام في الحفل، حيث شهدت اشتباكات عنيفة بينهن.


يوضح الفيديو حالة من الفوضى داخل القاعة وتبعثر محتويات الطعام، مع تبادل السيدات الاشتباكات بالأيدي والأطباق واستخدام الألفاظ العنيفة. وأثار المقطع حالة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تعليق أحد المغردين يشير إلى أن السبب وراء المشاجرة قد يكون صراعًا على البوفيه.

مصر الان

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