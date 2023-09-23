كيف تفعل ميزة متابعة القنوات في واتساب ؟ اتبع هذه الخطوات



الخطوة 1: أولاً، قم بتحديث تطبيق WhatsApp إلى الإصدار الأحدث



الخطوة 2: الآن افتح التطبيق على هاتفك الذكي



الخطوة 3: بعد ذلك، ستلاحظ وجود علامة تبويب تحديثات جديدة بجوار علامة تبويب الدردشات



الخطوة 4: الآن اضغط على علامة التبويب التحديثات



الخطوة 5: ستلاحظ الآن تحديثات الحالة من أصدقائك وخيار القنوات أسفل تحديثات الحالة



الخطوة 6: بعد ذلك اضغط على خيار البحث عن القناة وابحث عن القناة التي ترغب في متابعتها



الخطوة 7: ستظهر بعد ذلك قناة WhatsApp الخاصة بها، الآن اضغط على زر المتابعة وابدأ في تلقي آخر التحديثات حول شخصيتك المفضلة.



اليوم السابع