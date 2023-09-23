قوة برشلونة الكاسحة في التشكيل المتوقع ضد سيلتا فيجو



ويرغب برشلونة حامل اللقب، في تحقيق الفوز على سيلتا فيجو، والاستفادة من أي تعثر لريال مدريد، للاقتراب أكثر من صدارة الليجا.

ووفقا لصحيفة "سبورت"، فإن التشكيل المتوقع لبرشلونة في مباراة اليوم، جاء كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن

الدفاع: ماركوس ألونسو - كريستينسن - جوليس كوندي - كانسيلو

الوسط: جافي - روميو - إلكاي جوندوجان

الهجوم: جواو فيليكس - ليفاندوفسكي - لامين يامال

ويتصدر ريال مدريد، جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة، متفوقا بفارق نقطتين أمام برشلونة صاحب الوصافة.

أما سيلتا فيجو يحتل المركز 16 برصيد 4 نقاط.

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