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برشلونة يستقر على موعد إعلان تجديد عقد يامال

9/23/2023 6:13:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اقترب لامين يامال نجم برشلونة، من تجديد عقده مع الفريق الكتالوني خلال الموسم الحالي.
وينتهي عقد لامين يامال، البالغ من العمر 16 عاما، مع برشلونة في صيف 2024.
ووفقا لصحيفة "سبورت"، فإن برشلونة ينوي إعلان تجديد عقد يامال، قبل خوض مباراة بورتو في دوري أبطال أوروبا، الأربعاء 4 أكتوبر/تشرين أول المقبل.
وأشارت الصحيفة إلى أن خورخي مينديز ممثل يامال، سيكون متوجدا في إعلان التجديد، كما فعل الخميس الماضي أثناء إعلان التجديد مع أليخاندرو بالدي.
وأعادت الصحيفة الإسبانية، التأكيد بأن برشلونة حصل على توقيع يامال بالفعل، قبل بدء فترة الإعداد للموسم الجديد، لكن يتبقى فقط الإعلان الرسمي عن التجديد.
وسيكون العقد الرسمي الجديد للموهبة يامين يامال حتى صيف 2026، على أن يوقع عقدا جديدا لمدة 5 مواسم، عندما يبلغ 18 عاما.

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