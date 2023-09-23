مرشح رئاسي أمريكي يكشف هدف زيلينسكي الأساسي



ونقلت مجلة فوربس عنه القول: " أعتقد أن زيلينسكي لديه هدف واحد، وهو الحصول على المزيد من الأموال من الولايات المتحدة. لهذا السبب هو هنا. دعونا نكون صادقين بشأن هذا الموضوع. لقد وصف زيلينسكي خلال رحلته الأخيرة، دعم أوكرانيا، بأنه استثمار وليس عملا خيريا. لكنني أجد صعوبة في قبول هذا التعريف عندما يقاوم هو وحكومته الرقابة والشفافية بشأن كيفية إنفاق أموالنا".

ووفقا له، فقد حان الوقت الآن لكي "تستيقظ" الولايات المتحدة وتطرح أسئلة حول كيف يمكن دعم نظام كييف كي يعزز ويروج لمصالح الولايات المتحدة وكيف يجب عدم الانزلاق في نزاع "مع دولة نووية" وتجنب وقوع حرب عالمية ثالثة.

وأشار راماسوامي، إلى أنه يجب على واشنطن أن تفكر في كيفية ضمان "السلام بشروط عادلة" و"تعزيز المصالح الأمريكية".



ووعد راماسوامي، إذا تم انتخابه رئيسا للدولة في عام 2024، بقبول انضمام المناطق الجديدة إلى روسيا، ورفع العقوبات ومنع ترشيح أوكرانيا لعضوية الناتو مقابل "انسحاب موسكو من التحالف العسكري مع بكين".

RT