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جماهير غفيرة تشيّع الشهيد بلال قدح ببلدة شقبا غرب رام الله

9/23/2023 6:13:33 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- شاركت جماهير فلسطينية غفيرة اليوم السبت، في جنازة تشييع الشهيد بلال قدح في بلدة شقبا غرب رام الله، وذلك بعد احتجاز سلطات الاحتلال جثمانه لمدة شهرين ونصف.

وألقى أهالي الشهيد قدح (33 عاماً)، نظرة الوداع الأخيرة عليه، قبل أن يتم الصلاة عليه ومواراته للثرى، علماً أنه متزوج ولديه ثلاثة أطفال، ولدين وبنت، أكبرهم يبلغ من العمر عشر سنوات.

وارتقى قدح شهيداً في 10 تموز/ يوليو الماضي، بعد إلقاء قنبلة يدوية صوب جنود الاحتلال، قبل أن يفتحوا النار تجاهه ويقتلوه بدمٍ بارد قرب قرية "دير نظام" غرب رام الله.

ومنعت قوات الاحتلال الإسعاف وطواقم الهلال الأحمر من الوصول إلى الشهيد قدح، وإنقاذه، وتركته ملقى على الأرض، قبل أن تقوم بنقله واحتجازه إلى جانب عشرات الشهداء الفلسطينيين المحتجزين في مقابر الأرقام والثلاجات.

وتحتجز قوات الاحتلال 256 شهيد وشهيدة فيما تسمى "مقابر الأرقام"، إلى جانب 142 في الثلاجات، وفق إحصائية صادرة عن لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الأسيرة نهاية آب/ أغسطس الماضي.

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