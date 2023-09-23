الفريق الرجوب يتفقد بعثة فلسطين المشاركة في الآسياد

الفريق الرجوب يتفقد بعثة فلسطين المشاركة في الآسياد
التاريخ
9/23/2023 6:13:30 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
هانغتشو/PNN- تفقد رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية، الفريق جبريل الرجوب، اليوم السبت، بعثة دولة فلسطين المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية الـ،19 والتي تقام في مدينة هانغتشو الصينية، خلال الفترة من 23 أيلول/سبتمبر الجاري، وحتى 8 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
وزار الفريق الرجوب، برفقة سفير دولة فلسطين لدى جمهورية الصين الشعبية السفير فريز مهداوي، مقر إقامة البعثة في القرية الرياضية الخاصة بدروة الألعاب الآسيوية، للاطمئنان والاطلاع على أحوال البعثة، وظروف إقامتهاـ
وأكد أهمية المشاركة في الآسياد، الذي يشارك فيه نخبة الرياضيين في القارة الآسيوية، لافتا إلى حرص اللجنة الأولمبية الفلسطينية على تذليل كافة العقبات، وتوفير كل الاحتياجات ومتطلبات لاعبي ولاعبات منتخباتنا الوطنية.
وحث رئيس اللجنة الأولمبية لاعبي ولاعبات منتخباتنا الوطنية على تقديم أفضل ما لديهم من مستويات بما يليق بالرياضة الفلسطينية، ومكانة وعظمة الشعب الفلسطيني.
كما التقى الفريق الرجوب بمنتخبنا الوطني الأولمبي في مقر إقامته بمدينة هانغتشو، متمنيا لهم التوفيق في مهمتهم القادمة أمام المنتخب الأولمبي الياباني الإثنين المقبل، وبلوغ الدور القادم على مستوى منافسات كرة القدم في الألعاب الآسيوية.
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