الفريق الرجوب يتفقد بعثة فلسطين المشاركة في الآسياد

وزار الفريق الرجوب، برفقة سفير دولة فلسطين لدى جمهورية الصين الشعبية السفير فريز مهداوي، مقر إقامة البعثة في القرية الرياضية الخاصة بدروة الألعاب الآسيوية، للاطمئنان والاطلاع على أحوال البعثة، وظروف إقامتهاـ

وأكد أهمية المشاركة في الآسياد، الذي يشارك فيه نخبة الرياضيين في القارة الآسيوية، لافتا إلى حرص اللجنة الأولمبية الفلسطينية على تذليل كافة العقبات، وتوفير كل الاحتياجات ومتطلبات لاعبي ولاعبات منتخباتنا الوطنية.

وحث رئيس اللجنة الأولمبية لاعبي ولاعبات منتخباتنا الوطنية على تقديم أفضل ما لديهم من مستويات بما يليق بالرياضة الفلسطينية، ومكانة وعظمة الشعب الفلسطيني.

كما التقى الفريق الرجوب بمنتخبنا الوطني الأولمبي في مقر إقامته بمدينة هانغتشو، متمنيا لهم التوفيق في مهمتهم القادمة أمام المنتخب الأولمبي الياباني الإثنين المقبل، وبلوغ الدور القادم على مستوى منافسات كرة القدم في الألعاب الآسيوية.



