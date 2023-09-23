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راسل براند يخرج عن صمته بعد اتهامه باغتصاب 4 نساء

9/23/2023 6:00:11 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - تحدث الممثل البريطاني راسل براند الجمعة عن "أسبوع استثنائي ومحبط" من دون التعليق على الاتهامات بالاغتصاب والاعتداء الجنسي التي وجهتها إليه عدة نساء، في أول تصريح يدلي به منذ أن نسبت إليه هذه الوقائع.

وقال براند في مقطع فيديو نشره على قناته على يوتيوب التي تحظى بـ 6,64 مليون مشترك "بالطبع كان الأسبوع استثنائيا ومحبطا، وأشكركم جزيل الشكر على دعمكم وعلى تشكيككم في المعلومات المعروضة عليكم".

وأضاف: "إنني بحاجة إلى دعمكم الآن أكثر من أيّ وقت مضى، أكثر مما كنت لأتصوّر" من دون التعليق على التحقيق المشترك الذي أجرته صحيفة "ذي تايمز" الأسبوعية و"صنداي تايمز" والقناة الرابعة البريطانية ونشر الأسبوع الماضي.

واتهمته أربع نساء في التحقيق بالاغتصاب والاعتداء الجنسي والعنف النفسي كما اتهمته امرأة الخميس بالتعري أمامها عام 2008.

وانتقد الممثل الذي ينتهج الاستفزاز وبات من معارضي مؤسسات السلطة، الحكومة البريطانية التي طلبت من شركات التكنولوجيا الكبرى اتخاذ تدابير بحقه، منددا بـ"التواطؤ بين الدولة العميقة والشركات" وبـ"الفساد والرقابة في وسائل الإعلام"، مضيفا أنه سينشر مقطع فيديو أطول الاثنين.

ونفى براند (48 عاما) بشدة الاتهامات الصادرة عن خمس نساء على الأقل، مؤكدا أن علاقاته كانت على الدوام "بالتراضي".

ووصف الناطق الرسمي باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك هذه المزاعم بأنها "خطيرة للغاية ومقلقة"، مضيفاً أن سوناك "أوضح أنه لا ينبغي أبداً أن يكون هناك مجال للتحرش في أيّ مكان".

وأعلنت دار "بلوبيرد" للنشر التي كانت تعتزم طرح كتاب يحمل توقيع راسل براند نهاية العام الحالي، تعليق "جميع المنشورات المستقبلية" مع الممثل الكوميدي، بينما ألغت منصة يوتيوب تداول محتواه.

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