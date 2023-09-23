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عقبات لا تزال تمنع القضاء على شلل الأطفال

9/23/2023 5:16:35 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أظهرت مراجعة استراتيجية مستقلة أن الجهود العالمية للقضاء على شلل الأطفال من المرجح ألا تحقق هذا العام هدفين من أهدافها الرئيسية في مساعيها للقضاء على الفيروس.

وكان من المستهدف في 2023 وقف عدوى شلل الأطفال البري في أفغانستان، وباكستان، حيث لا يزال المرض متوطنا، ووقف انتقال العدوى بسلالة من الفيروس معروفة بشلل الأطفال "المشتق من اللقاح" والتي تسبب تفشياً للمرض في أماكن أخرى.

وقال مجلس المراقبة المستقل، وهي مجموعة من الخبراء في شلل الأطفال تشرف على عمل المبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال التي تدعمها الأمم المتحدة، إن الهدفين لن يتحققا
هذا العام.

ووافقت المبادرة على ما جاء في التقرير عن الهدفين، مشيرة إلى انعدام الأمن في المواقع الرئيسية باعتباره أحد التحديات المتبقية، ورجحت في بيان رداً على المراجعة على أن القضاء عل تفشي الفيروس المشتق من اللقاح، قد يستغرق معظم الوقت.

وظل القضاء على شلل الأطفال، هدفا رئيسيا للصحة العالمية لعقود. وانخفضت أعداد الإصابة بشلل الأطفال بأكثر من 99% منذ 1988 بعد حملات تطعيم جماعية، لكن اتضح أن القضاء بالكامل على شلل الأطفال، ثاني مرض معدٍ، بعد القضاء على الجديري في 1980، هو أمر أكثر صعوبة.

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