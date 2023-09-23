حرير فائق القوة من سلالة ((قز)) معدلة وراثياً





ويمكن استخدام هذه الخيوط «بديلاً أخضر» للخيوط الجراحية وخيط الصيد وغيرها، ونشر العلماء مقالاً في هذا الشأن في مجلة «ماتير».

وقال مي جون بينغ، الباحث في جامعة «دونغهوا» في شنغهاي: «تعد المتانة العالية للألياف التي حصلنا عليها إنجازاً كبيراً». ويدرس العلماء كيفية هيكلة المواد الطبيعية المختلفة، التي يتفوق الكثير منها على الفولاذ. وفي الوقت نفسه، لديه وزن منخفض وقوة شد عالية.