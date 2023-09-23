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مستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية في محيط المسجد الأقصى

9/23/2023 5:13:57 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/PNN- أدى مستوطنون، اليوم السبت، طقوسا وشعائر تلمودية، قرب بابي المجلس وحطة بمحيط المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، أدوا طقوسا تلمودية، ورقصات استفزازية أمام المصلين.

ويتعرض المسجد الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، إلى سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيا ومكانيا.


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