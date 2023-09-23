الأونروا: التعهدات المالية التي قُدمت لن تكفي إلا لشهرين

وأضافت الأونروا في بيان صحفي صدر عنها يوم السبت، بأنها

"ستواصل بذل جهودها من أجل حشد التمويل اللازم لاستدامة خدماتها حتى نهاية العام".

وقالت، إن الأردن والسويد استضافا اجتماعاً وزارياً رفيع المستوى لدعم لاجئي فلسطين و"أونروا" على هامش أعمال الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وأكدت الدول الأعضاء مجدداً دعمها السياسي القوي للوكالة، واستكشفت السبل الكفيلة بكسر الجمود الذي يهدد قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية للاجئي فلسطين في المنطقة، وفق بيان لـ (أونروا) وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه.

وأضافت بأن التعهدات السخية التي قدمتها العديد من الدول الأعضاء اليوم ستساهم في ميزانية (أونروا) الرئيسة المستخدمة من أجل الخدمات الحيوية بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية، وأيضا في استجاباتها الطارئة للأزمات المتعددة في المنطقة.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال الاجتماع: " إنني فخور جدا بعمل (أونروا) - التي تعد شريان الحياة للملايين من لاجئي فلسطين؛ لكنني قلق للغاية بشأن مستقبلها.

وأضاف بأن الاحتياجات تستمر في الازدياد إلا أن الأموال تراوح مكانها أو تتناقص، مشيراً إلى أن "الحفاظ على (أونروا) يصب في مصلحتنا الجماعية وهي مسؤوليتنا الجماعية".

من جهته، قال المفوض العام لـ (أونروا) فيليب لازاريني: "إن المطلوب بشكل عاجل هو حل سياسي عادل للاجئي فلسطين، الذين لا تزال محنتهم واحدة من أطول أزمات اللاجئين التي لم تحل في العالم".

وأضاف القول" "في الوقت الذي نرحب فيه بالتعهدات التي تم التعهد بها في هذا الاجتماع، فإنني أحث شركاءنا على وضع حماية حقوق لاجئي فلسطين على رأس أجنداتهم السياسية ومعالجة مسألة استدامة (أونروا)".

وناشدت "الأونروا"، شركاءها من أجل توفير الأموال الكافية بشكل عاجل هذا الأسبوع، ورفع التركيز حول (أونروا) من الوضع المالي إلى استدامة الوكالة وحق لاجئي فلسطين في حياة كريمة.