مستوطنون يعتدون على رعاة الأغنام في المغير شرق رام الله

مستوطنون يعتدون على رعاة الأغنام في المغير شرق رام الله
التاريخ
9/23/2023 5:13:56 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
رام الله/PNN- اعتدى مستوطنون، اليوم السبت، على رعاة الأغنام في قرية المغير، شرق رام الله.
وأفاد المواطن شحادة أبو عليا في اتصال هاتفي مع الوكالة الرسمية، بأن عددا من المستوطنين المسلحين، من مستوطنة "شيلو"، اعتدوا عليه، وعلى ابن عمه عاطف، بحماية قوات الاحتلال، أثناء رعيهم للأغنام في أرضهم.
وتتعرض المغير بشكل مستمر لاعتداءات المستوطنين.
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