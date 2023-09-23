Saturday, 23 September 2023 02:18 GMT

مستوطنون يعتدون على رعاة الأغنام في المغير شرق رام الله

9/23/2023 5:13:56 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- اعتدى مستوطنون، اليوم السبت، على رعاة الأغنام في قرية المغير، شرق رام الله.

وأفاد المواطن شحادة أبو عليا في اتصال هاتفي مع الوكالة الرسمية، بأن عددا من المستوطنين المسلحين، من مستوطنة "شيلو"، اعتدوا عليه، وعلى ابن عمه عاطف، بحماية قوات الاحتلال، أثناء رعيهم للأغنام في أرضهم.

وتتعرض المغير بشكل مستمر لاعتداءات المستوطنين.


MENAFN23092023000205011050ID1107125207

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث