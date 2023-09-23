استطلاع اسرائيلي : أغلبية الجمهور تؤيد الاتفاق مع السعودية أيضا مقابل تنازلات للفلسطينيين

ويظهر الاستطلاع أن غالبية المستطلعين (39%) سيؤيدون اتفاق سلام مع المملكة العربية السعودية – حتى لو تضمن تنازلات كبيرة للفلسطينيين، وتجميد البناء في المناطق وإمكانية قيام المملكة العربية السعودية بتطوير الطاقة النووية المدنية. في المقابل، أعرب 37% عن معارضتهم، من بينهم 46% يعرفون أنفسهم بأنهم ناخبي كتلة نتنياهو. بينما يعارض ذلك 50% من المصوتين لحزب الليكود.

وفي سؤال حول ما يجب أن يفعله لبيد وغانتس، إذا ترك بن غفير وسموطريتش الحكومة بعد توقيع اتفاق مع المملكة العربية السعودية، قال أغلب المستطلعين (44%) انه لا ينبغي بهم دخول الحكومة بدلاً من بن غفير وسموطريتش، مقابل 30% أيدوا ذلك فعلياً. وبين ناخبي الكتلة التي تعارض نتنياهو، يعتقد 46% أن عليهم رفض الانضمام إلى الحكومة، مقارنة بنسبة مشابهة من المشاركين الذين يعتقدون أن عليهم الانضمام إليها.



طوال زيارة نتنياهو للولايات المتحدة وأثناء خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، كانت هناك مظاهرات كبيرة لمعارضي الثورة القضائية. وهذه المرة أبدت أغلبية المستطلعين (48%) معارضتها لهذه الخطوة، منهم: 82% من ناخبي كتلة نتنياهو و16% من ناخبي الكتلة المعارضة.

وطُلب من المشاركين تقييم أداء الرئيس هرتسوغ في موضوع الثورة القضائية، على خلفية الجدل المتزايد. وأعطى معظم المشاركين، من كلا جانبي الطيف السياسي، درجة سلبية لأداء الرئيس.

وفي ظل الخوف من عدم الخدمة في الاحتياط احتجاجا على الثورة القضائية، وعلى خلفية إحياء ذكرى حرب يوم الغفران – سئل المشاركون عما إذا كان من الممكن، في رأيهم، أن يحدث فشل مماثل اليوم. ويعتقد معظم المستطلعين (54%) أن ذلك يمكن أن يحدث بالفعل، مقارنة بـ 30% يعتقدون أن مثل هذا الإغفال لا يمكن أن يحدث في أيامنا هذه. وامتنع 16% عن اتخاذ موقف.

تم إجراء الاستطلاع من قبل شركة الأخبار، بواسطة معهد الأبحاث "مدغام" برئاسة مانو جيفاع، وشملت العينة 502+ إسرائيليا، من مجمل السكان في إسرائيل من جيل 18 سنة فما فوق، وبلغ الحد الأقصى للخطأ في أخذ العينات: +4.4%

