استطلاع اسرائيلي : أغلبية الجمهور تؤيد الاتفاق مع السعودية أيضا مقابل تنازلات للفلسطينيين

استطلاع اسرائيلي : أغلبية الجمهور تؤيد الاتفاق مع السعودية أيضا مقابل تنازلات للفلسطينيين
التاريخ
9/23/2023 5:13:55 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
تل ابيب /PNN/ أثار خطاب رئيس الوزراء نتنياهو، يوم الجمعة، في الجمعية العامة للأمم المتحدة ردود فعل من جميع أطراف الطيف السياسي – وأثار العديد من الأسئلة بشأن العلاقات مع المملكة العربية السعودية وكيف يرى العالم إسرائيل، في ظل الصراع بين معارضي الانقلاب القضائي وأنصاره. وفحص استطلاع "أستوديو الجمعة" مدى استعداد الجمهور للتضحية من أجل السلام مع المملكة العربية السعودية – وما إذا كانت الأغلبية تدعم أو تعارض المظاهرات ضد رئيس الوزراء خلال خطابه.
ويظهر الاستطلاع أن غالبية المستطلعين (39%) سيؤيدون اتفاق سلام مع المملكة العربية السعودية – حتى لو تضمن تنازلات كبيرة للفلسطينيين، وتجميد البناء في المناطق وإمكانية قيام المملكة العربية السعودية بتطوير الطاقة النووية المدنية. في المقابل، أعرب 37% عن معارضتهم، من بينهم 46% يعرفون أنفسهم بأنهم ناخبي كتلة نتنياهو. بينما يعارض ذلك 50% من المصوتين لحزب الليكود.
وفي سؤال حول ما يجب أن يفعله لبيد وغانتس، إذا ترك بن غفير وسموطريتش الحكومة بعد توقيع اتفاق مع المملكة العربية السعودية، قال أغلب المستطلعين (44%) انه لا ينبغي بهم دخول الحكومة بدلاً من بن غفير وسموطريتش، مقابل 30% أيدوا ذلك فعلياً. وبين ناخبي الكتلة التي تعارض نتنياهو، يعتقد 46% أن عليهم رفض الانضمام إلى الحكومة، مقارنة بنسبة مشابهة من المشاركين الذين يعتقدون أن عليهم الانضمام إليها.
طوال زيارة نتنياهو للولايات المتحدة وأثناء خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، كانت هناك مظاهرات كبيرة لمعارضي الثورة القضائية. وهذه المرة أبدت أغلبية المستطلعين (48%) معارضتها لهذه الخطوة، منهم: 82% من ناخبي كتلة نتنياهو و16% من ناخبي الكتلة المعارضة.
وطُلب من المشاركين تقييم أداء الرئيس هرتسوغ في موضوع الثورة القضائية، على خلفية الجدل المتزايد. وأعطى معظم المشاركين، من كلا جانبي الطيف السياسي، درجة سلبية لأداء الرئيس.
وفي ظل الخوف من عدم الخدمة في الاحتياط احتجاجا على الثورة القضائية، وعلى خلفية إحياء ذكرى حرب يوم الغفران – سئل المشاركون عما إذا كان من الممكن، في رأيهم، أن يحدث فشل مماثل اليوم. ويعتقد معظم المستطلعين (54%) أن ذلك يمكن أن يحدث بالفعل، مقارنة بـ 30% يعتقدون أن مثل هذا الإغفال لا يمكن أن يحدث في أيامنا هذه. وامتنع 16% عن اتخاذ موقف.
تم إجراء الاستطلاع من قبل شركة الأخبار، بواسطة معهد الأبحاث "مدغام" برئاسة مانو جيفاع، وشملت العينة 502+ إسرائيليا، من مجمل السكان في إسرائيل من جيل 18 سنة فما فوق، وبلغ الحد الأقصى للخطأ في أخذ العينات: +4.4%
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