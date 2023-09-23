المعتقل الإداريّ كايد الفسفوس يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الــ52

وبحسب نادي الأسير، فإن إدارة السجون وفي إطار عمليات التنكيل الممنهجة المستمرة بحق الأسير الفسفوس، نقلته أول أمس من زنازين سجن "النقب الصحراوي"، إلى زنازين سجن "عسقلان"، حيث تشكّل عمليات النقل جزءًا من الإجراءات التنكيلية التي تتعمد استخدامها بحق المضربين بهدف إنهاكهم جسديًا.

وأضاف نادي الأسير، إنّ عملية نقل الفسفوس بعد أن تجاوز الـ50 يومًا على إضرابه، إلى الزنازين بدلًا من نقله إلى مستشفى مدني، رسالة إلى أن الاحتلال ماضٍ في عملية انتقام ممنهجة بحقه.

وفي بيان سابق لنادي الأسير، أكد أن الفسفوس يُعاني أوضاعًا صحية خطيرة، كما أن المخاطر على حياته تتصاعد، خاصة أنه وإضافة إلى إجراءات إدارة السجون الانتقامية، فإن محاكم الاحتلال تمارس دورًا أساسيًا في التنكيل منه، وعكست ذلك برفضها للاستئناف الذي تقدم به محاميه مؤخرًا.



يُشار إلى أنّ الاحتلال كان قد أعاد اعتقال الفسفوس في 2/5/2023، إداريًا، وهو أسير سابق أمضى نحو (7) سنوات في سجون الاحتلال، وقد بدأت مواجهته للاعتقال منذ عام 2007.

وكان الفسفوس قد خاض إضرابًا عن الطعام في نهاية شهر أيار وبداية حزيران المنصرم، استمر لمدة 9 أيام، كما أنه خاض سابقًا عام 2021 إضرابا ضد اعتقاله الإداريّ، واستمر لمدة (131) يومًا.

يذكر أنّ الأسير متزوج وأب لطفلة، كما أن كافة أشقائه تعرضوا للاعتقال، واليوم إلى جانبه أربعة أشقاء آخرين معتقلين إداريًا وهم: حسن (37 عامًا)، وخالد (35 عامًا)، وأكرم (39 عامًا)، وحافظ (40 عامًا)، كما أن عائلته تعرضت لعمليات تنكيل، في إطار جريمة (العقاب الجماعي).

من الجدير ذكره، أنّ عدد المعتقلين الإداريين بلغ حتّى نهاية شهر آب/ أغسطس 2023، (1264)، بينهم (20) طفلًا، و(4) أسيرات، ومع تصاعد عمليات الاعتقال الإداريّ منذ العام المنصرم والعام الجاري، فقد تصاعدت الإضرابات الفردية ضد الاعتقال الإداري، وذلك في إطار مواجهة هذه الجريمة، كما ويواصل العشرات من المعتقلين الإداريين مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال العسكرية منذ العام المنصرم.