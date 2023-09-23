السفارة الأمريكية تعتزم رصد المحتوى الإعلامي في صربيا

السفارة الأمريكية تعتزم رصد المحتوى الإعلامي في صربيا
التاريخ
9/23/2023 5:13:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أعلنت السفارة الأمريكية في بلغراد أنها تبحث عن متخصصين لرصد محتوى وسائل الإعلام الصربية.
وجاء في وثيقة بهذا الشأن: "تحتاج سفارة الولايات المتحدة في بلغراد إلى الخدمات المتعلقة برصد وسائل الإعلام والترجمة وجمع المنشورات حسب المواضوع والبحث في قاعدة البيانات".
وتبدي البعثة الدبلوماسية الأمريكية اهتماما بالقصص الأكثر شعبية على شاشات التلفزيون والبوابات الإخبارية وشبكات التواصل الاجتماعي.
وتهتم السفارة، من بين أمور أخرى، بتغطية المسائل مثل علاقات صربيا مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين وأوكرانيا، بالإضافة إلى مواضيع تتعلق بحلف شمال الأطلسي.
RT
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