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وفاة متسلق إثر سقوطه من ارتفاع 150 مترا من جبل بألمانيا

9/23/2023 5:13:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توفي متسلق يبلغ من العمر 42 عاما إثر سقوطه في جبال الألب الألمانية يوم الخميس.
وذكرت الشرطة أن الرجل، وهو من ولاية شمال الراين-ويستفاليا بغرب ألمانيا، سقط يوم الخميس من ارتفاع يزيد عن 150 مترا على الجانب الشرقي للجبل.


وكان الرجل يسافر مع اثنين من رفاقه على مسار بيرتشسجادن فيج فوق بحيرة كونيجسي.


وقالت الشرطة إن المتسلقين الثلاثة كانوا من ذوي الخبرة ومجهزين تجهيزا جيدا. ولكن ضلوا طريقهم ودخلوا في التضاريس المليئة بالعشب والصخور.

وعندما أدرك الثلاثي خطأهم وحاولوا التسلق مرة أخرى، تحركت صخرة كبيرة وسقط الرجل.


واتصل متسلقان آخران شهدا سقوط الرجل بخدمات الطوارئ، كما فعل رفيقا الرجل الذي سقط. ووصلت خدمة الإنقاذ الجبلية إلى مكان الحادث بمروحية إنقاذ، لكنها لم تتمكن إلا من التأكد من وفاة الرجل.


ونقل رفيقا الضحية والشاهدان جوا من مكان الحادث. وورد أن انتشال جثة الرجل كان عملية صعبة للغاية بسبب التضاريس.

البيان

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