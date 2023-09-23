جائزة مالية .. نتفلكس تكشف تفاصيل مسلسل جديد باسم لعبة الحبار



وفي حين أعلنت منصة الفيديوهات حسب الطلب، أن مسلسل "التحدي" الجديد سوف يبدأ عرضه في 22 نوفمبر (تشرين الثاني)، يظهر البرومو أن هناك 456 متسابقاً يتنافسون في مجموعة من الألعاب مستوحاة من العرض الكوري الناجح.



ويتنافس المتسابقون في تحديات كانت موجودة في العرض علاوة على "إضافات جديدة مثيرة"، وفقاً لمخطط الزمني، مع إقصاء العديد منهم مع تقدم اللعبة.

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