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جائزة مالية .. نتفلكس تكشف تفاصيل مسلسل جديد باسم لعبة الحبار

9/23/2023 5:13:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- طرحت نتفلكس العرض التشويقي الأول الكامل لمسلسلها الجديد القائم على مسلسلها الناجح بعنوان "لعبة الحبار : التحدي"، مع جائزة مالية قدرها 4.56 مليون دولار.
وما يميز هذا المسلسل الجديد أنه واقعي ومبني على أحداث وألعاب المسلسل الذي بات الأقوى على منصة نتفلكس.


وفي حين أعلنت منصة الفيديوهات حسب الطلب، أن مسلسل "التحدي" الجديد سوف يبدأ عرضه في 22 نوفمبر (تشرين الثاني)، يظهر البرومو أن هناك 456 متسابقاً يتنافسون في مجموعة من الألعاب مستوحاة من العرض الكوري الناجح.


ويتنافس المتسابقون في تحديات كانت موجودة في العرض علاوة على "إضافات جديدة مثيرة"، وفقاً لمخطط الزمني، مع إقصاء العديد منهم مع تقدم اللعبة.

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