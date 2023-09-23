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التعرف على جثة أردنية توفيت بفيضانات ليبيا ودفنها في درنة - تفاصيل

9/23/2023 5:13:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-ليلى القرشي

بعد إعلان وزارة الخارجية عن فقدان الاتصال مع عائلة أردنية مؤلفة من 6 أشخاص ، اوضح الأردني ناصر حسان المقيم في ليبيا والمقرب من العائلة المفقودة ، ان المفقودين هم الأب أحمد الزبيدي (49 عامًا) ووالدته "زينب طالب " وأبنائه الأربعة: زينب (عامين)، الاء (3 أعوام)، يقين (11 عامًا)، وعبدالله (17 عامًا)
واكد ناصر وهو خال الأطفال المفقودين لـ "الوكيل الإخباري" أنهم تمكنوا من التعرف على جثة الجدة زينب طالب . حيث تم دفن الجثمان في درنة بواسطة الجيش الليبي.
فيما لا يزال الأب أحمد الزبيدي (49 عامًا) وأبنائه الأربعة: زينب (عامين)، الاء (3 أعوام)، يقين (11 عامًا)، وعبدالله (17 عامًا) في عداد المفقودين ولم يتم التعرف على جثثهم ومصيرها متوقعين بانه تم دفنهم بشكل جماعي من قبل الجيش الليبي .
واضاف :" في بداية الحادثة، كان الجيش الليبي ينادي أقارب الضحايا للتعرف عليهم قبل دفنهم ، ولكن بعد مضي أيام ولمنع انتشار الأمراض، بدأ الجيش في إرسال صور الجثث عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي لأهاليهم. وعند التحقق من هوية المتوفي، يتم الدفن بواسطة الجيش "
واشار ناصر ان شقيقته شفاء حسان واثنين من ابناءها ايوب البالغ من العمر 13 عاماً وهاجر البالغة من العمر 16 عاماً ، تمكنوا من النجاة ويقيمون حاليا بمنزل قريبهم .

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