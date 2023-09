نيوزيلندا.. فشل إطلاق صاروخ Electron الفضائي الخفيف

وقد حدث العطل بعد انفصال ومرحلتي الصاروخ كما هو مقرر بعد 2.5 دقيقة بعد إطلاق الصاروخ.



وتجدر الإشارة، إلى أن الصاروخ أطلق ضمن مهمة We Will Never Desert You من المطار الفضائي في الجزيرة الشمالية لنيوزيلندا في الساعة 18.55 من يوم الثلاثاء HGLHQD (9.55 بتوقيت موسكو) وأظهرت بيانات القياس التي قدمتها شركة Rocket Lab، خلال البث المباشر لعملية لإطلاق، أن سرعة المرحلة العليا للصاروخ بدأت في الانخفاض بعد وقت قصير من موعد تشغيل محركه الوحيد.



وهذا الصاروخ (Electron) الخفيف من انتاج شركة نيوزيلندية تابعة لشركة Rocket Lab الأمريكية. وقد طبعت أجزاء محركات Rutherford المستخدمة في الصاروخ باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد.

RT