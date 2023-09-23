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نيوزيلندا.. فشل إطلاق صاروخ Electron الفضائي الخفيف

9/23/2023 5:13:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت شركة Rocket Lab الأمريكية الخاصة فشل إطلاق صاروخ Electron للشحن الخفيف وعلى متنه القمر الصناعي Acadia لسبر الأرض من مطار نيوزيلندا الفضائي.
وتجدر الإشارة إلى أن عملية إطلاق الصاروخ المذكور تأجلت عدة مرات بسبب مشكلات فنية من بينها قراءات أجهزة الاستشعار.
وتشير شركة Rocket Lab المنتجة للصاروخ، إلى أنه وفقا لتقرير المشرف على عملية الإطلاق تسبب حدوث خلل الصاروخ في عدم اكمال المهمة.


وقد حدث العطل بعد انفصال ومرحلتي الصاروخ كما هو مقرر بعد 2.5 دقيقة بعد إطلاق الصاروخ.


وتجدر الإشارة، إلى أن الصاروخ أطلق ضمن مهمة We Will Never Desert You من المطار الفضائي في الجزيرة الشمالية لنيوزيلندا في الساعة 18.55 من يوم الثلاثاء HGLHQD (9.55 بتوقيت موسكو) وأظهرت بيانات القياس التي قدمتها شركة Rocket Lab، خلال البث المباشر لعملية لإطلاق، أن سرعة المرحلة العليا للصاروخ بدأت في الانخفاض بعد وقت قصير من موعد تشغيل محركه الوحيد.


وهذا الصاروخ (Electron) الخفيف من انتاج شركة نيوزيلندية تابعة لشركة Rocket Lab الأمريكية. وقد طبعت أجزاء محركات Rutherford المستخدمة في الصاروخ باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد.

RT

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