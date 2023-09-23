نيوزيلندا.. فشل إطلاق صاروخ Electron الفضائي الخفيف



وقد حدث العطل بعد انفصال ومرحلتي الصاروخ كما هو مقرر بعد 2.5 دقيقة بعد إطلاق الصاروخ.



وتجدر الإشارة، إلى أن الصاروخ أطلق ضمن مهمة We Will Never Desert You من المطار الفضائي في الجزيرة الشمالية لنيوزيلندا في الساعة 18.55 من يوم الثلاثاء HGLHQD (9.55 بتوقيت موسكو) وأظهرت بيانات القياس التي قدمتها شركة Rocket Lab، خلال البث المباشر لعملية لإطلاق، أن سرعة المرحلة العليا للصاروخ بدأت في الانخفاض بعد وقت قصير من موعد تشغيل محركه الوحيد.



وهذا الصاروخ (Electron) الخفيف من انتاج شركة نيوزيلندية تابعة لشركة Rocket Lab الأمريكية. وقد طبعت أجزاء محركات Rutherford المستخدمة في الصاروخ باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد.

RT