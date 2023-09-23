ولي العهد يجري لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية بواشنطن

ولي العهد يجري لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية بواشنطن
التاريخ
9/23/2023 5:13:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - التقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في واشنطن نائب مساعد الرئيس الأمريكي ومنسق مجلس الأمن القومي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت ماكغورك ونائب مساعد الرئيس الأمريكي وكبير مستشاري الرئيس لشؤون الطاقة والاستثمار آموس هوشستين.
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