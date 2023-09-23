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ولي العهد يجري لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية بواشنطن

9/23/2023 5:13:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - التقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في واشنطن نائب مساعد الرئيس الأمريكي ومنسق مجلس الأمن القومي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت ماكغورك ونائب مساعد الرئيس الأمريكي وكبير مستشاري الرئيس لشؤون الطاقة والاستثمار آموس هوشستين.

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