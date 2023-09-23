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أوكرانيا تعلن مقتل قادة في الأسطول الروسي بهجوم سيفاستوبول

9/23/2023 5:13:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت أوكرانيا اليوم "السبت" أن عشرات الأشخاص بينهم "شخصيات قيادية رفيعة في البحرية الروسية" قتلوا أو جُرحوا في هجوم صاروخي شنته على مقر قيادة أسطول البحر الأسود الروسي في مدينة سيفاستوبول الساحلية في القرم أمس "الجمعة".
وقال الجيش الأوكراني إن "تفاصيل الهجوم ستُكشف في أسرع وقت والنتيجة مقتل وجرح عشرات المحتلين بينهم شخصيات قيادية رفيعة في الأسطول" مضيفة أن الهجوم وقع أثناء انعقاد "اجتماع لقيادة البحرية الروسية".

البيان

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