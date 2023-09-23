أوكرانيا تعلن مقتل قادة في الأسطول الروسي بهجوم سيفاستوبول

أوكرانيا تعلن مقتل قادة في الأسطول الروسي بهجوم سيفاستوبول
التاريخ
9/23/2023 5:13:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أعلنت أوكرانيا اليوم "السبت" أن عشرات الأشخاص بينهم "شخصيات قيادية رفيعة في البحرية الروسية" قتلوا أو جُرحوا في هجوم صاروخي شنته على مقر قيادة أسطول البحر الأسود الروسي في مدينة سيفاستوبول الساحلية في القرم أمس "الجمعة".
وقال الجيش الأوكراني إن "تفاصيل الهجوم ستُكشف في أسرع وقت والنتيجة مقتل وجرح عشرات المحتلين بينهم شخصيات قيادية رفيعة في الأسطول" مضيفة أن الهجوم وقع أثناء انعقاد "اجتماع لقيادة البحرية الروسية".
البيان
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