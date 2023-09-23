رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية: دبابات أبرامز لن تصمد طويلا في الجبهة



وأضاف بودانوف: "دبابات أبرامز هذه، يجب أن تستخدم في عمليات متخصصة للغاية ومعدة جيدا، لأنه إذا تم استخدامها على الخطوط الأمامية وضمن المعارك التقليدية المعتادة، فلن تصمد لفترة طويلة في ساحة المعركة".

في الوقت نفسه، أشار رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية إلى أن صواريخ ATACMS بعيدة المدى التي تتوقعها القيادة الأوكرانية "لن تغير الوضع" على الجبهة.



ويرى بودانوف، أنه يجب على واشنطن توريد مئات القطع من هذه الأسلحة لكي تتمكن القوات الأوكرانية من تحقيق نتائج إيجابية.



وأقر بودانوف بالمزايا الواضحة التي يتمتع بها الجيش الروسي، مشيرا إلى أن محاربة الطائرات الحربية الروسية بأنظمة الدفاع الجوي "مكلفة للغاية وغير فعالة".



وفي يوم 21 سبتمبر الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن دبابات "أبرامز" ستصل أوكرانيا الأسبوع المقبل.



وقال بايدن خلال اللقاء مع فلاديمير زيلينسكي في البيت الأبيض: "لقد وافقت على دفعة جديدة من المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا، والتي ستشمل المدفعية والذخيرة والأسلحة المضادة للدبابات. وفي الأسبوع المقبل سيتم تسليم أولى دبابات "أبرامز" الأمريكية إلى أوكرانيا".



ولا تشمل الحزمة صواريخ "أتاكمس" الأمريكية بعيدة المدى التي طالبت بها كييف مرارا.

RT